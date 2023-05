“Isola” | furia Ilary dietro le quinte | finisce in mezzo pure Bastian | il retroscena

Leggi su tvzap

(Di sabato 13 maggio 2023) NEWS TV.Blasi non sembra essere per niente contenta della piega che sta prendendo la sua avventura alla guida de l’dei Famosi. Secondo quanto riportato da Dagospia, la conduttrice sarebbe “parecchio arrabbiata per l’andamento del reality show elesarebbe intrattabile.” Leggi anche: Nathaly Caldonazzo, il drammatico annuncio all’: non si è trattenuta Leggi anche: “dei Famosi 2023”, ecco cosa ha fatto Cecchi Paone dopo essersi ritirato dal realityBlasi: chaosledell’dei Famosi Il malcontento diBlasi sarebbe dettato dall’andamento del programma, dalle accuse che gli vengono mosse e dagli ascolti non da urlo. Questi ...