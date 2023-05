Isola dei Famosi 2023 | scontro tra Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni | ‘Fai l’uomo’ | cosa è successo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 13 maggio 2023) Sarà la fame, sarà anche il sole, sta di fatto che il clima all’deisi fa sempre più incandescente. Le liti sono all’ordine del giorno e quella che è scoppiata traè solo l’ultima in ordine di tempo. Tutto è nato da una scatoletta di cibo aperta da, mentredormiva. La lite trae Christofer per il ‘cibo rubato’ Tra i due naufraghi, tutti e due al momento sull’di Sant’Elena, è nata una questione di cibo. L’attore avrebbe nascosto alcune scatolette dicendo di non fidarsi più della showgirl che, secondo, avrebbe approfittato del fatto che lui stesse dormendo, per aprirne una e mangiare. Stizzita ...