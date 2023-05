Isola dei Famosi 2023 | Marco Mazzoli litiga con Paolo Noise | cosa è successo

(Di sabato 13 maggio 2023)hannoto. Dopo Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni che hanno avuto un’accesa discussione per una scatoletta di cibo, anche i due amici hanno avuto alcune frizioni. Uno scontro nato da unabanale quello tra, visto che quest’ultimo avrebbe chiesto all’altro di fare qualinsieme perché si stavano annoiando, ma avrebbe ricevuto in risposta un rifiuto. Questa negazione avrebbe iniziato a scaldare gli animi tra i due…no perchè uno vuol fare qual, l’altro riposare Due posizioni contrastanti perché, per sua stessa ammissione iperattivo, vorrebbe fare ...

...24 marzo 30 - 31 marzo e 13 - 14 aprile percorreranno l'itinerario alternativo "via Busalla -... propedeutici alla realizzazione della nuova linea del Terzo ValicoGiovi. Per consentire l'...È stata messa in vendita Burgh Island, l'nella quale la regina del giallo Agatha Christie, andava in vacanza e dove ha ambientato duesuoi più famosi romanzi: Dieci piccoli indiani e Corpi al sole. La cifra base è di 15 milioni di ...I commenti al veleno: 'Tanto vi lascerete come Eros e Michelle'de Famosi, Ilary Blasi è una ... Ed ecco che puntuali, arrivano anche i commentifollower che aggiornano Mara sulle condizioni ...

Sarà la fame, sarà anche il sole, sta di fatto che il clima all’Isola dei famosi si fa sempre più incandescente. Le liti sono all’ordine del giorno e quella che è scoppiata tra Christopher Leoni e Nat ...L'influencer confessa di non gradire gli scherzi della coppia e di "sentirsi l’unica loro vittima". Infastidito dalle accuse, Mazzoli lo attacca sottolineando di "non provare alcun interesse per la su ...