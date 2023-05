Irregolarità in due concerie | sequestro per 12 milioni di euro

(Di sabato 13 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri Forestali da tempo stanno effettuando controlli inerenti all’inquinamento del “Fiume Sarno” e dei suoi affluenti. Nel territorio Irpino, il corso d’acqua denominato “Solofrana” e? monitorato causa la presenza del polo conciario, area che spesso oggetto di numerose violazioni in materia ambientale. Le Stazioni Carabinieri Forestale di Serino, Monteforte Irpino e Forino hanno deferito all’Autorita? giudiziaria un imprenditore cinquantenne perche? esercitava la propria attivita? conciaria in assenza della prevista Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A). Gli investigatori della specialita? forestale dell’Arma dei Carabinieri hanno inoltre accertato che l’opificio esercitava l’attivita? in violazione delle normative in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro perche? privo dell’obbligatorio “Documento di Valutazione dei ...

... apparentemente sfortunata o poco accorta, alimenta sospetti dinegli organi ... Nel rapporto si menziona un budget iniziale di 50'000 euro per lo svolgimento di una 'diligence esaustiva ...... 65 passeggeri sono stati sanzionati per mancanza onel titolo di viaggio, per un ...cittadini stranieri, inoltre, sono stati accompagnati in Questura e denunciati in stato di libertà ...... 65 passeggeri sono stati sanzionati per mancanza onel titolo di viaggio, per un ...cittadini stranieri, inoltre, sono stati accompagnati in Questura e denunciati in stato di libertà ...