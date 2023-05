Inzaghi resta senza voce | tocca a Farris | ' Quanto ci è mancato il vero Lukaku'

La vittoria col Sassuolo ha lasciato Simonesenza voce, così è il suo vice e fidato Massimiliano Farris a commentare una serata felice sotto il segno di Lukaku: "Ci è mancato tantissimo. Mi vien da dire che Romelu è mancato a se stesso ...Il riscatto del giovane lateralecomplicato, considerando il poco utilizzo in questa stagione da parte di. L'ex Milan e Bordeaux può giocarsi comunque le sue carte, con l'Inter che ...FELICI DI- 'Certo, lo abbiamo ribadito più di una volta. Poi in una stagione ci sono momenti di pressione e altri con risultati positivi come quello attuale. In altri momenti, quando le ...

Inter, Marotta: "Inzaghi resta Mai detto il contrario, ci sarà continuità. Lukaku Dipende dal... Tutto Napoli

Il vice di Simone dopo il successo sul Sassuolo: "Romelu è fondamentale a tutti i livelli, ora è tornato quello vero e ce lo godiamo" ...Dopo il pareggio della Lazio e i ko di Atalanta e Milan, l'Inter non si fa sfuggire la ghiotta occasione e, seppur con qualche spavento di troppo, strappa tre punti pesanti per la corsa ...