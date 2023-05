INTERVISTA – Karolina Muchova | “Quest’anno torno in top 20 Pietrangeli? Magnifico | anche con il tifo contro”

L'iberica ha spiegato cosa sta passando in un'rilasciata a The National: "Nel tennis ... dove affronteràPliskova, ex numero uno del ...... infatti, dal momento che l'avversaria successiva sarebbe stata la cecaPliskova, l'... dichiarazione d'amore e di stima in una recente. Del resto Stefanini ha il tennis nel sangue, ...L'iberica ha spiegato cosa sta passando in un'rilasciata a The National: "Nel tennis ... dove affronteràPliskova, ex numero uno del ...

INTERVISTA - Karolina Muchova: "Quest'anno torno in top 20 ... SPORTFACE.IT