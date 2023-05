Intervista con Lorenzo Fragola e Mameli per Crepacuore | “Così abbiamo ritrovato l’entusiasmo di fare musica”

Leggi su optimagazine

(Di sabato 13 maggio 2023) Ci sono tante cose cheavrebbe voluto dire e che non ha detto, e tante sono quelle che gli sono mancate in quasi 10 anni di carriera. O forse solo una: il supporto, quello puro, autentico e genuino. Ha gridato “Aiutatemi” e ha trovato la mano tesa di, un amico fidato che gli è stato molto vicino in alcuni momenti difficili, e a cuiè stato vicino a sua volta. Un album che sarebbe potuto andare meglio di qua, un tour mai annunciato di là. Non riesco a dargli torto quando ammette di non riuscire sempre a fidarsi delle persone che lavorano con lui Ti prego,, continua a non fidarti.qui è la parte più fiduciosa ed ottimista che invece lo spinge ad apprezzare tante piccole cose Grazie per il tentativo, Mario, ma qui aspettiamo ancora il tour ...