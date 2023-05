Internazionali d’Italia | Sonego scalda il Centrale e vola al terzo turno

(Di sabato 13 maggio 2023) Roma – Nel freddo piovoso della pioggia caduta sul Foro Italico, a rire i tifosi sugli spalti del, c’ha pensato lui. Lorenzocoinvolge il pubblico e lo porta con sé aldi domani. Il piemontese vince sul giapponese Yoshihito Nishioka per 7-5, 6-3 ealla prossima partita in casa, aglidi Tennis: “Sono molto contendo di aver vinto: le condizioni erano molto difficili, ho cercato di essere il più aggressivo possibile perché non era facile fare il punto su un campo così lento. Sono stato bravo a sfruttare le occasioni che ho avuto”, ha commentato a caldo, come riporta il sito web degli...

Siamo aperti a tutti i contributima la guerra la ... Mondo Podolyak: "guida morale dell'Europa. Il papa deve ...regalato al presidente una scultura che rappresenta un ramoscello'...Lorenzo Sonego batte in due set il giapponese Yoshito Nishioka con il risultato di 7 - 5, 6 - 3 e vola al terzo turno deglidove affronterà il vincente della gara Tstistipas - Borges. L'azzurro vince in un'ora e quarantacinque minuti chiudendo gli ultimi game sotto una forte pioggia e scrivendo ...Tutto pronto per la q uarta giornata deglial Foro Italico. Esordio a Roma per Carlos Alcaraz , che ha battuto il connazionale Ramos Vinolas . Riflettori puntati sui quattro azzurri in campo: Lorenzo Sonego sfida ...