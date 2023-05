Internazionali d’Italia 2023 | Alcaraz | “Numero uno? Sono un giocatore diverso rispetto all’ultima volta”

Leggi su sportface

(Di sabato 13 maggio 2023) Carlosè intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro Ramos-Vinolas all’esordio negli: “Le prime partite di un torneo nonmai semplici. Oggi ho gestito l’attesa con grande calma, guardando la MotoGP insieme a Juan Carlos e degli amici.felice di aver potuto giocare e dell’affetto dei tifosi“.ha poi parlato del suo avversario, Albert Ramos-Vinolas: “Lo conosco bene perché abbiamo già giocato contro e facciamo parte della squadra di Davis. So che può essere un avversario pericoloso in determinate condizioni“. Grazie al successo odierno, lo spagnolo si è garantito il ritorno in vetta al ranking Atp: “trascorsi dei mesi...