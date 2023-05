Internazionali d’Italia 2023 | Alcaraz debutta con una vittoria e scrive sulla telecamera “Forza Roma” FOTO

(Di sabato 13 maggio 2023) Nel suo esordio assoluto agliBNL, Carlosha sconfitto in due set il connazionale Albert Ramos. Grazie a questo successo, lo spagnolo si è garantito l’aritmetico ritorno al numero uno del mondo ma anche la prima testa di serie al Roland Garros. Ciò che non è passato inosservato, però, è stato il suo messaggio scrittoa fine match. “” ha scritto, probabilmente riferendosi alla città ma scatenando comunque i tifosinisti, contenti di poter vantare un sostenitore d’eccezione. Di seguito la. pic.twitter.com/qB9DA6kLsw — AS(@OfficialAS) May 13,SportFace.

Carlos Alcaraz parte con il piede giusto agli Internazionali d'Italia in corso a Roma al Foro Italico. Il tennista spagnolo ha battuto il connazionale Alberto Ramos Vinolas in due set, al termine di una partita durata meno di un'ora e mezzo. Carlos Alcaraz vince in due set il derby spagnolo con Albert Ramos-Vinolas con il punteggio di 6-4, 6-1 e vola al terzo turno degli Internazionali d'Italia dove affronterà il vincente di Lehecka-Marozsan. Alla fine del match Alcaraz, al suo primo anno nel master capitolino, ha scritto sulla telecamera "forza Roma".