Internazionali di tennis a Roma | prezzi folli e spalti vuoti sul Centrale per Sinner Libero

(Di sabato 13 maggio 2023)disulpergremiti invece sul “Pietrangeli”, il campo numero due, per Fognini e altri match. Ne scrivecon Fabrizio Biasin. Ieri mattina sulha fatto il suo esordio il numero 1 deltricolore, Jannik, attuale numero 8 al mondo, al rientro dopo una piccola sosta per recuperare un po’ di energie e attesissimo nel torneo di casa. Ebbene, glierano semi. Com’è possibile? Forse l’orario – le 11 del mattino – ha tenuto lontano la gente? Macché, gli altri campi erano tutti straripanti. Il motivo è ...

AtpCome da nuove norme in merito ai Masters 1000, anche gliBNL d'Italia fanno il loro debutto seguendo la programmazione spalmata su due settimane. Torneo capitolino che, a soli ...La diretta televisiva è affidata a Sky Sport , che monitora glimediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport(205) . Disponibile anche una live streaming ...La diretta televisiva è affidata a Sky Sport , che monitora glimediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport(205) . Disponibile anche una live streaming ...

Mourinho, incontro con Djokovic agli Internazionali di tennis a Roma ilmessaggero.it

Sono ancora i tennisti azzurri i protagonisti agli Internazionali d'Italia, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 21 maggio È un sabato dedicato al secondo turno ...Al termine della sessione diurna di giovedì 11 maggio è già stato superato il risultato di fine torneo del 2022 ...