Internazionali di Roma in pericolo | la pioggia ferma il torneo e la sessione serale è a rischio!

(Di sabato 13 maggio 2023) Il maltempo mette a rischio le partite di tennis deldi, tra cui il derby tutto italiano tra Musetti e Arnaldi. Le interruzioni e i rinvii delle partite causati dallahanno reso il gioco difficile e i campi lenti hanno influenzato le performance dei tennisti. Nonostante ciò, Sonego è riuscito a imporsi nel suo match contro Nishioka e alcune giocatrici femminili hanno fatto la loro comparsa in campo, dando spettacolo nonostante le difficoltà. Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti del. Di cosa parliamo in questo articolo... Lorenzo Sonego vince il suo match contro Nishioka nonostante il maltempo Derby tra Musetti e Arnaldi a rischio a causa delle condizioni meteorologiche Possibilità di rimborso del biglietto in caso di rinvio delle partite Risultati del singolo femminile con Wang ...

Lorenzo Sonego approda al terzo turno degliBnl, torneo Atp Masters 1000, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a. L'azzurro, numero 48 del mondo, supera il giapponese Yoshihito Nishioka, numero ...Sono contento di aver potuto giocare e dell'affetto che ho ricevuto dalla gente di". Così Carlos Alcaraz dopo la vittoria all'esordio agliBnl d'Italia contro il connazionale ...

Poco dopo le 21 è arrivata la notizia ufficiale che per la giornata del 13 maggio non ci sarà più tennis al Foro Italico. La quinta giornata degli Internazionali BNL d’Italia è stata quindi dichiarata ...La pioggia cancella il programma rimanente del sabato degli Internazionali d'Italia. La decisione è stata presa dopo una riunione dell'organizzazione del torneo. (ANSA) ...