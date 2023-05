Internazionali BNL d’Italia 2023 | Sonego | “Giocare a Roma è sempre speciale”

Leggi su sportface

(Di sabato 13 maggio 2023) Lorenzo, in conferenza stampa, ha commentato la sua vittoria contro Yoshihito Nishioka al secondo turno degliBNL. “Ogni anno qui è– ha affermato il torinese –: ci tengo abene davanti al pubblico di casa, sono sicuro che mi aiuterà anche nel prossimo incontro”. Un match non semplice, ha chiarito, anche per le condizioni del campo, reso lento dalla pioggia. Adesso potrebbe toccargli Stefanos Tsitsipas, anche se il greco, ha scherzato, “non ha ancora finito il suo match contro Borges – che è stato interrotto per pioggia quando era in vantaggio 6-3 4-3 –. Con Tsitsipas ho giocato due volte: di sicuro devo servire bene ed essere aggressivo, quando comanda lui è pericoloso”, ha concluso. SportFace.