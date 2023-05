Inter | spunta la nuova maglia in vendita sullo store | ecco la novità e il prezzo

L', invece, si mangia le mani per non avere sfruttato una situazione totalmente favorevole: a ... CHE RITMO Vivacissimo il primo tempo, in cui l'attrazionefuori già alla consegna delle ...L'si prepara per una grande rivoluzione sul mercato, con nomi importanti già sul taccuino dei dirigenti nerazzurri. Tra questi,quello di Ferran Torres, esterno del Barcellona, che potrebbe ...L'si prende quindi un buon vantaggio in vista del match di ritorno, in programma martedì 16 maggio alle 21. Il tabellino RETI: 8' Dzeko, 11' Mkhitaryan MILAN (4 - 2 - 3 - 1): 16 Maignan; 2 ...

Inter, spunta la nuova maglia in vendita sullo store: ecco la novità e ... Calciomercato.com

L’Inter si appresta a un grande finale di stagione che potrebbe consacrare la divisa del 2022/23 a una di quelle maglie belle anche perché vincenti. I nerazzurri sono ancora in lotta su diversi fronti ...Ciro Immobile ha vissuto una stagione complicata ma crede ancora nel progetto Lazio. Effetto domino con un interista ...