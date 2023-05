Inter-Sassuolo | Serie A | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 maggio 2023) L’per blindare la zona Champions. Ilper chiudere al meglio la stagione. Sono questi i temi principali del match che si giocherà allo stadio Meazza di Milano, valido per la trentacinquesima giornata diA, la sedicesima del girone di ritorno.è spesso stato un incontro capace di regalare gol ed emozioni, con risultati tennistici, come due stagioni fa, quando le partite terminarono 3-3 e 4-3. Nella partita di andata, giocata al Mapei Stadium, successo di misura dei nerazzurri per 1-0 grazie al gol di Dzeko. Il momento delle due squadre Cremonese-(Photo credits: U.S.).L’in campionato aveva cominciato l’annata con l’obiettivo di lottare per il titolo, sfumato soltanto nelle ultime partite ...