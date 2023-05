Inter-Sassuolo oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di sabato 13 maggio 2023) Ingranare la quinta per chiudere (o quasi) i giochi per la Champions. L’chericeve ila San Siro (fischio d’inizio ore 20.45, diretta tv su Sky Sport esu DAZN) vuole continuare a vincere. La squadra di Simone Inzaghi se ci riuscisse infilerebbe il quinto successo consecutivo inA, aggiungendo un altro importante tassello nella corsa ai primi quattro posti che valgono l’Europa che conta. Ma i neroverdi di Alessio Dionisi venderanno di certo cara la pelle in questa 35esima giornata. Gli emiliani, anche se non hanno più nulla da chiedere alla loro stagione, stanno onorando laA con prestazioni di ottimo livello. Nelle ultime cinque gare sono arrivati un pareggio con il Bologna, due sconfitte contro Salernitana e Lazio ma anche due bei successi su ...