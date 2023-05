Inter-Sassuolo le pagelle e il tabellino della partita

(Di sabato 13 maggio 2023) . Grossa occasione per l’per mettere pressione a Lazio e Juventus: lo scenario. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La truppa di Inzaghi va in scena in casa contro ilnell’anticipo serale del sabato sera. Il tecnico, consapevole dell’importanzagara di martedì prossimo contro Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

MILANO - Caccia al secondo posto per l'di Simone Inzaghi , che ospita ila San Siro nel match valido per la 35ª giornata di Serie A (ore 20:45): vincendo i nerazzurri svalcherebbero infatti la Lazio (terza) agganciando la ...Allo stadio San Siro, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio San Siro,si affrontano per la 35esima giornata della Serie A ...Alle 20.45 è iniziata a San Siro( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). La cronaca di Spezia - Milan ( HIGHLIGHTS ) Milan subito pericoloso al 7' con un palo di Tonali, poi i rossoneri ...

Joaquin Correa ha giocato un buon primo tempo in Inter-Sassuolo. Per questo motivo, la sua sostituzione ha destato qualche perplessità in un primo momento. I motivi, purtroppo, sono muscolari, con il ...INTER-SASSUOLO 2-0 (41' Lukaku, 55', Tressoldi (S, aut), 58' Lautaro Martinez (I)) LA PARTITA LIVE 58' - GOL GOL ...