Inter-Sassuolo | le formazioni ufficiali

(Di sabato 13 maggio 2023) Riportiamo ledi, sfida valevole per la 35° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Matteo Marcenaro della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Perrotti, e dal quarto uomo Massa. VAR e AVAR saranno rispettivamente Di Martino e La Penna. Calcio d’inizio alle 20:45 allo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Fresco dell’importante successo nell’euroderby di andata, l’proverà a confermare quanto di buono fatto intravedere nelle ultime uscite. Sono quattro, infatti, le vittorie consecutive ottenute dai nerazzurri in campionato. L’ultima in occasione dello “spareggio Champions” in casa della Roma grazie alle reti di Dimarco e Lukaku. Rimasto a riposo mercoledì, il centravanti belga è chiamato quest’oggi a guidare l’attacco nerazzurro per ...