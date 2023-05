Inter-Sassuolo | dubbio a centrocampo per Dionisi! La probabile – Sky

Leggi su inter-news

(Di sabato 13 maggio 2023)è in programma questa sera alle 20:45. Per Dionisi dubbi a. Laformazione dei neroverdi secondo Sky Sport LAandrà in scena questa sera alle 20:45. Per la sfida, Dionisi ritrova Zortea e Pinamonti che, secondo Sky Sport, si candidano quindi per un posto nell’undici titolare. L’ex nerazzurro è in ballottaggio con Defrel per un posto al centro dell’attacco. Asicuri del posto Frattesi, Lopez. Matheus H Matheus Henrique ma Dionisi contro squadre molto fisiche ha preferito schierare Obiang facendo partire Matheus dalla panchina. I due sono in aperto ballottaggio. Di seguito laformazione(4-3-3): Consigli; Toljan, Elric, ...