Inter-Sassuolo 4-2 | un Lukaku scintillante festeggia con una doppietta i 30 anni

(Di sabato 13 maggio 2023) Mentre il Milan perde male a La Spezia e complica notevolmente la qualificazione per la prossima Champions League, l’vince soffrendo con ilper 4-2 e si rende conto di avere un Romeluin condizioni scintillanti. Il belga segna unanel giorno in cui compie 30, mentre gli altri due gol sono un autorete di Tressoldi su cross di Bellanova e un tiro deviato ancora una volta dal difensore delscocccato da parte di Lautaro Martinez. Ilha giocato come sempre bene e hanno brillato in tre: Berardi e i due autori del gol Henrique e Frattesi. Le scelte degli allenatori Simone Inzaghi cambia davvero tanto rispetto alla semifinale di andata di Champions League contro il Milan, proprio per non far sprecare troppe energie ai suoi ...