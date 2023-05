Inter-Sassuolo 4-2 | Farris | “Lukaku ora è un fattore”

Leggi su 11contro11

(Di sabato 13 maggio 2023) Simone Inzaghi, tecnico dell’, può essere molto soddisfatto della prestazione della sua squadra nella partita contro ilvalevole per la 35esima giornata di Serie A. La prima frazione è stata equilibrata giocata con ritmi non particolarmente elevati e un goal annullato per parte: il VAR non convalida la rete di Berardi per fuorigioco e stessa sorte toccherà poco dopo a Correa. È il solito Romelua cambiare le sorti della partita, nel finale di tempo con una sassata all’incrocio dai 20 metri. Nel secondo tempo il dominio è tutto nerazzurro, tanto che ci saranno altri due goal da parte della squadra di Inzaghi. Ilsi risveglia al 63esimo con una rete di Henrique che porta il suo team sul 3-1 momentaneo. Il match sembrava chiuso così ma ci ha pensato Frattesi, col suo squillo di trombe, a ...