Inter-Sassuolo 4-2 | doppio Lukaku decisivo | Inzaghi al secondo posto

Leggi su contropiedeazzurro

(Di sabato 13 maggio 2023) Nella serata di sabato 13 maggio si disputa l’incontro valido per il 35° turno di Serie A tra. I padroni di casa si trovano in piena lotta per unChampions, gli ospiti sono stabili a metà classifica senza più grosse ambizioni per la stagione in corsa.4-2, il primo tempo L’inizio del primo tempo è favorevole agli ospiti che troverebbero il gol con Laurentie, ma dopo consulto Var l’arbitro annulla per una posizione di fuorigioco. Stessa sorte tocca a Correa pochi minuti dopo, pizzicato dal guardalinee oltre la linea dei difensori avversari. Ilsfiora il gol altre due volte, dapprima con Matheus Hernique, il cui colpo di testa termina al lato di un soffio, poi con Frattesi che si vede respingere il tiro da ...