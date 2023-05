Inter-Sassuolo 4-2 | doppietta Lukaku in poker nerazzurro

(Di sabato 13 maggio 2023) (Adnkronos) - L'batte ilper 4-2 nel match valido per la 35esima giornata della Serie A 2022-2023 e sale a 66, agganciando al secondo posto la Juventus impegnata domenica contro la Cremonese. Ilrimane a 44 punti. Il verdetto matura al termine di un match che si accende subito. All'11' ilsblocca il risultato con Berardi, che sfrutta il suggerimento di Lauriente: tutto inutile, il Var cancella il gol per il fuorigioco dell'assistman. Copione analogo dall'altra parte al 15': rete di Correa, in offiside c'è Dimarco. I neroverdi sprecano una chance ghiotta con Henrique, i padroni di casa si fanno vivi con Mkhitaryan. L'equilibrio salta al 41'.controlla e spara all'incrocio da 20 metri: sinistro vincente, 1-0. Il gol stappa la partita che diventa totalmente ...

L'batte 4 - 2 ila San Siro nella gara valida per la 35ª giornata di Serie A e aggancia la Juventus , almeno per una notte, al secondo posto in classifica a quota 66 punti scavalcando la ...22.40 Calcio, Serie A:4 - 2 L'batte 4 - 2 ilcon qualche brivido e aggancia la Juventus (che deve ancora giocare) al secondo posto, scavalcando la Lazio. Neroverdi fermi a quota 44. Il Var ...Il belga apre e chiude la sfida con gli emiliani L'batte ilper 4 - 2 nel match valido per la 35esima giornata della Serie A 2022 - 2023 e sale a 66, agganciando al secondo posto la Juventus impegnata domenica contro la Cremonese. Il ...

INTER: 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 6 De Vrij (73' 95 Bastoni), 15 Acerbi; 12 Bellanova (79' 36 Darmian), 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 22 Mkhitaryan (61' 14 Asllani), 32 Dimarco (61' 8 Gosens); 90 ...Dopo il gol annullato a Berardi (11') i neroverdi capitolano sotto i colpi della Lu-La, oltre alla sfortunata autorete. Il brasiliano e l'ex Roma seguito dalla Juve accorciano, il belga la chiude nel ...