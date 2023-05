Inter-Sassuolo 4-2 | doppietta Lukaku in poker nerazzurro

(Di sabato 13 maggio 2023) (Adnkronos) – L’batte ilper 4-2 nel match valido per la 35esima giornata della Serie A 2022-2023 e sale a 66, agganciando al secondo posto la Juventus impegnata domenica contro la Cremonese. Ilrimane a 44 punti. Il verdetto matura al termine di un match che si accende subito. All’11’ ilsblocca il risultato con Berardi, che sfrutta il suggerimento di Lauriente: tutto inutile, il Var cancella il gol per il fuorigioco dell’assistman. Copione analogo dall’altra parte al 15?: rete di Correa, in offiside c’è Dimarco. I neroverdi sprecano una chance ghiotta con Henrique, i padroni di casa si fanno vivi con Mkhitaryan. L’equilibrio salta al 41?.controlla e spara all’incrocio da 20 metri: sinistro vincente, 1-0. Il gol stappa la partita che diventa totalmente ...

