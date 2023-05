Inter | quinta vittoria di fila in Serie A Sassuolo battuto e la Lu-La chiede spazio

(Di sabato 13 maggio 2023) Dopo la striscia di cinque partite senza vittorie, l’ha collezionato cinque successi diinA. L’ultimo è arrivato nel turno di campionato incastonato tra gli euroderby di Champions e il 4-2 colpermette ai nerazzurri di ipotecare un piazzamento tra le prime quattro. Lukaku, un autogol di Tressoldi e una rete di Lautaro regalano il 3-0, ma i neroverdi reagiscono e credono alla rimonta fino al poker definitivo del belga. Lui e Lautaro sono i giocatori che hanno partecipato a più reti dallo scorso aprile. La Lu-La batte un colpo ead Inzaghi a tre giorni dal derby. La serata però non scivola via senza difficoltà. Sono due i gol annullati in avvio di gioco, uno a testa: a Laurienté e a Correa. Al 18? Berardi crossa dalla destra, Henrique tutto solo ...

L'batte 4 - 2 il Sassuolo a San Siro nella gara valida per la 35ª giornata di Serie A e aggancia ... Per i nerazzurri è lavittoria consecutiva in campionato, la settima tra tutte le ......speciale nel match di San Siro per la dirigenza nerazzurraL'ospita il Sassuolo nell'anticipo della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri cercano lavittoria ......la corsa al quarto posto per i rossoneri che restano fermi inpiazza con 61 punti, non approfittando del mezzo passo falso di Lazio e della sconfitta dell'Atalanta e restando a - 2 dall'...

La Juve supera 3-1 l'Inter e conquista la sua quinta finale: domenica ... FIGC

C’è un’osservato speciale nel match di San Siro per la dirigenza nerazzurra L’Inter ospita il Sassuolo nell’anticipo della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri cercano la ...SERIE A - A caccia della quinta vittoria consecutiva in Serie A. È questo l'obiettivo dell'Inter, che ospita la bestia nera Sassuolo a cavallo dell'euroderby di ...