Inter | poker al Sassuolo con super Lukaku | Inzaghi aggancia la Juve ed è secondo

A chiudere i conti per l'provvede ancora Lukaku. Brozovic imbuca, il belga non sbaglia: 4 - 2 all'89' e game over. dell'nella sfida contro la Fiorentina nella Poule Scudetto della Serie A femminile. Protagonista del match Chawinga, autrice di un assist e di una tripletta nella ripresa (al 67 , al 72 ...

Poule Scudetto: poker Inter sulla Fiorentina, 2-2 spettacolo in Milan-Roma Tuttosport

L'Inter vince 4-2 contro il Sassuolo e ipoteca un posto in Champions League a tre giornate dalla fine del campionato. Buon viatico in vista del ritorno di Champions contro il Milan ...L'Inter però vuole portare a casa i tre punti a tutti i costi e al'89 trova il poker con Lukaku, che su assist di Brozovic non sbaglia davanti alla porta.