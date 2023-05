Inter-Milan | il pronostico di Cannavaro VIDEO

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida trae Sassuolo , valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023 . I nerazzurri ... e di certo la bella vittoria ai danni del...Spezia -- Sassuolo sono incroci particolari che arrivano in mezzo ai due derby di Champions League e in cui potrebbero anche esserci sorprese. Chiaro, con la Dea a 58 e ila 61 (...... oggi prosegue la 35esima e quartultima giornata di campionato in Serie A con altre tre partite: Salernitana - Atalanta (ore 15), Spezia -(ore 18) e- Sassuolo (ore 20.45) in vista dell'...

Inter - Milan: martedì 16 maggio alle 21.00 su Canale 5 Sport Mediaset

Fonte: ANSA foto ANSA foto di ANSA "Leao dovrebbe esserci con l'Inter. Affrontare lo Spezia e' pesante, in testa abbiamo anche la Champions"", dice Stefano Pioli a… Leggi ...Oggi in campo Inter, Milan e Atalanta. L'allenatore della Roma non pensa al futuro e ha in testa solo il Bayer ...