Se ne sceglie due o tre a partita, poi contro l'si fa un ragionamento un po' differente anche ...Spalletti ha portato al termine della conferenza stampa dei quotidiani che al tempo del suo......primo Tra questa edizione della Champions League e la prossima in caso di qualificazione l'... Rinnovo inanche per l'attaccante bosniaco Dzeko , in scadenza a giugno. Le cessioni saranno ...La Fiorentina non ha vinto nessuna delle ultime due trasferte di campionato contro squadre lombarde (pareggio col Milan e sconfitta con l') e non è mai accaduto che rimanesse per più gare ...

Inter, in arrivo 16 milioni di euro | Serie A Calciomercato.com

Un'opzione per la difesa, una seconda scelta diventata un intoccabile. Francesco Acerbi si è preso l'Inter, in silenzio, con il duro lavoro, è diventato un titolare, al centro di un reparto che nell'u ...Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter di Simone Inzaghi, si sta dimostrando un protagonista di assoluta importanza ...