Inter | il Chelsea ha un'alternativa a Onana

(Di sabato 13 maggio 2023) Non c'è solo Andrédell'sulla lista del: secondo il Mirror infatti, per la porta i Blues valutano...

Non dimentichiamo che, purtroppo, il calciatore è del. Dovremo capire la loro ... Poi l'indizio di Marotta sul prossimo capitano dell': 'Lautaro Sta crescendo, lui è dell'agosto del '97. A ...Quante chance ha Lukaku di rimanere all'da 1 a 10 'Credo che anche per lui valga il discorso ... Non dimentichiamo però che il giocatore purtroppo è dele non sappiamo le loro intenzioni. ......30 FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA Lahti - KTP 0 - 0 (*) Honka - KuPS 14:00 HJK -Turku 16:00 Oulu - ...30 INGHILTERRA PREMIER LEAGUE Leeds - Newcastle 0 - 0 (*) Aston Villa - Tottenham 16:00- ...

Inter, offerta dal Chelsea per Onana | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Non c'è solo André Onana dell'Inter sulla lista del Chelsea: secondo il Mirror infatti, per la porta i Blues valutano anche Emiliano Martinez dell'Aston Villa.Marotta ha parlato del futuro di Lukaku, dei rinnovi di Dzeko e Bastoni, di Skriniar e di un retroscena di mercato su Leao ...