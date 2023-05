Inter-Fiorentina Women 1-0 al 45? | Alborghetti salva | Polli colpisce!

Leggi su inter-news

(Di sabato 13 maggio 2023), ottava giornata della Poule Scudetto di Serie A Femminile, si chiude sul punteggio di 1-0 per quanto riguarda il primo tempo. In gola cinque minuti dal 45?: segui QUI il LIVE., PRIMO TEMPO –alla ricerca della prima vittoria nella Poule Scudetto di Serie A Femminile. Parte bene la squadra di Rita Guarino, al 2? cross da destra per Elisaanticipata da un’avversaria. La partita non ha ritmi eccelsi, all’11’ Tabitha Chawinga va via bene sulla sinistra e guadagna il primo corner per le padrone di casa. Sempre per lei un’imbucata al 21?, in uscita bassa Rachele Baldi (portiere della) la anticipa. Alla mezz’ora le ospiti ...