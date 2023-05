Inter | Farris | «Il vero Romelu lo stiamo vedendo ora»

(Di sabato 13 maggio 2023) Le parole di Massimiliano, vice allenatore dell’, dopo la vittoria dei nerazzurri contro il Sassuolo Massimilianoha parlato ai microfoni di Sky Sport al posto di Simone Inzaghi, rimasto senza voce dopo la vittoria dell’contro il Sassuolo. Di seguito le sue parole. LUKAKU – «Lukaku benvoluto da tutta la squadra? Assolutamente, è un ragazzo eccezionale. Ha cuore, simpatia, empatia con tutti. Illoin questo ultimo periodo, ci è mancato molto nei mesi scorsi. In queste partite sta dimostrando quanto può essere un fattore». GERARCHIE PER MARTEDÌ – «Sono bellissime scelte che tutti vorrebbero avere, anche i giocatori stessi. Ci sono mancati giocatori importanti per le rotazioni, come Marcelo ...

Commenta per primo Simone Inzaghi, tecnico dell', non si è presentato a Sky dopo la gara contro il Sassuolo per via di un calo di voce; al suo posto il vice Massimiliano: 'Lukaku E' un ragazzo eccezionale, cuore, simpatia, empatia. ...Tra Dybala e l'è tutto fatto ". Capitanfa una previsione: "Se a luglio abbasserà le pretese, sarà più facile per l'prenderlo". Ma Gerard replica: "Se a luglio sarà senza squadra ...... quando il livornese si è diretto verso la panchina di Simone Inzaghi, in direzione del secondo allenatore dell'Massimiliano. Poi nei tempi supplementari, al 104', la situazione si è ...

Inter, Farris: 'Inzaghi sempre il primo a crederci, ecco quando è cambiato tutto. E ci manca pure Skriniar...' Calciomercato.com

Il vice-Inzaghi è intervenuto al termine del match vinto 4-2 al Meazza contro i neroverdi di Dionisi: tutte le dichiarazioni ...L'articolo originale è stato pubblicato da 90min.com/it come Farris sul legame con Inzaghi e sui momenti difficili vissuti prima del rilancio.