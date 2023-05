Inter | Farris | era un' occasione da non perdere

(Di sabato 13 maggio 2023) Finale di partita senza voce per il tecnico dell'Simone Inzaghi, che non ha potuto così presentarsi alle classicheviste post - gara dopo il successo contro il Sassuolo. Davanti alle tv si ...

Finale di partita senza voce per il tecnico dell'Simone Inzaghi, che non ha potuto così presentarsi alle classiche interviste post - gara dopo ... Massimiliano. "Il messaggio di Simone su ...Le parole di Massimiliano, vice allenatore dell', dopo la vittoria dei nerazzurri contro il Sassuolo Massimilianoha parlato ai microfoni di Sky Sport al posto di Simone Inzaghi, rimasto senza voce dopo la ...La vittoria col Sassuolo ha lasciato Simone Inzaghi senza voce, così è il suo vice e fidato Massimilianoa commentare una serata felice sotto il segno di Lukaku: "Ci è mancato tantissimo. Mi vien da dire che Romelu è mancato a se stesso e soprattutto a noi. Giocatori come lui sono fondamentali a ...

Inter, Farris: "Inzaghi ci ha dato la scossa doppo Salerno. Lukaku ora è un fattore" TUTTO mercato WEB

Intervistato al termina del match vinto con il Sassuolo dai microfoni di InterTv il vice allenatore dell'Inter, Farris. Queste le sue parole: "Il segreto di questa gara è la voglia che mettono in ...Inter Sassuolo è terminata con un problema importante per Simone Inzaghi: è arrivato l'annuncio in diretta che mette nei guai l'allenatore.