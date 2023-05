(Di sabato 13 maggio 2023)-Sassuolo è durata 45' per Joaquin: l'attaccante argentino ha accusato unai flessori della coscia...

Marusic o Lazzari Il primo è a rischio a causa di unLecce, Banda cerca posto là ... Messias infine può giocare come esterno destro- SASSUOLO, sabato ore 20:45, cambio della ...Dove vedere- Sassuolo in tv La partita trae Sassuolo, valida per la 35giornata di ... Il primo soffre di unai flessori, il secondo ha riportato una borsite al ginocchio. ...... Spezia - Milan su app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky) ore 20.45:- ... Il primo soffre di unai flessori, il secondo ha riportato una borsite al ginocchio. Entrambi ...

INTER, AFFATICAMENTO PER CORREA - Sportmediaset Sport Mediaset

Inzaghi è pronto ad attuare otto cambiamenti rispetto all'Euroderby di martedì sera. Per il Sassuolo è pronta la coppia Lukaku-Correa davanti ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...