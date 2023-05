India | schiacciante vittoria partito Congresso nel Kharnataka

(Di sabato 13 maggio 2023) Ildelsi avvia a vincere le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa nello Stato del Karnataka. Lo spoglio dei voti non è ancora concluso, ma secondo gli ultimi dati resi ...

