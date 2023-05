Incidenti lavoro | cavatore muore schiacciato da un masso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, il Pegaso e gli operatori del Dipartimento della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di. Stava intervenendo anche l'...... "Ticket sanitario gratuito, a livello regionale, per gli appartenenti alle forze di Polizia riguardo le cure a seguito diche si verificano durante lo svolgimento del proprio, e ...'Sono state le parole di Donald Trump... la sua rabbia che hanno causato glidel 6 gennaio. Non è stato Enrique Tarrio. Vogliono usare Tarrio come capro espiatorio per ...del suoin ...

Incidente sul lavoro a Milano: operaio precipita dal settimo piano (ma cade su un terrazzino) MilanoToday.it

In coma a causa di un incidente stradale, Miriam Visintin è morta dopo 31 ... La storia di Miriam inizia però il 24 dicembre 1991: mentre va al lavoro a bordo della sua Panda, finisce fuori strada. La ...Un cavatore di 55 anni è morto questa mattina, poco prima delle 8, dopo essere rimasto schiacciato sotto un masso in una cava della Garfagnana, nel comprensorio Orto di Donna a Minucciano (Lucca). (AN ...