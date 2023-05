In uscita il nuovo libro di Rocco Schiavone | diventerà un episodio della sesta stagione?

Leggi su optimagazine

(Di sabato 13 maggio 2023)esce con un. Il 6 giugno 2023 uscirà in libreria Elp,romanzo di Antonio Manzini incentrato sulle vicende del vicequestore romano, interpretato in tv da Marco Giallini. Stavolta, il tormentato protagonista sarà alle prese con le tematiche inerenti all’ecologia e alla violenza di genere. La sinossi del romanzo si trova sulla pagina dell’Editore Sellerio, e recita così: Due casi di calda attualità sociale impegnano l’irruente e malinconico. Un marito violento trovato ucciso con un colpo di pistola alla fronte e l’imprenditore di una fabbrica di pellami rimasto ucciso in seguito a un attentato attributo agli ambientalisti dell’ELP. Il vicequestore, con disincanto e scetticismo, inizia la sua indagine ...