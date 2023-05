In Campania si vota in 84 Comuni | nessun capoluogo è coinvolto 

Leggi su agi

(Di sabato 13 maggio 2023) AGI - Insono 84 ichiamati domani alle urne e circa 730.000 gli elettori chiamati a scegliere il loro sindaco.di provincia è coinvolto nelle Comunali, ma sono diversi i centri della regione cruciali anche per sperimentare la tenuta di intese nazionali. In provincia di Napoli sono 18 ial voto, 11 dei quali contano più di 15.000 abitanti. A cominciare da Torre del Greco, la città più popolosa in questa tornata elettorale, con i suoi 80.762 residenti. Qui 5 i candidati e 27 le liste, con l'uscente Giovanni Palomba che non si ricandida perchè coinvolto in due procedimenti giudiziari. Segue Marano, dove le elezioni arrivano per lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose nel giugno 2021, per la seconda volta in pochi anni: otto i candidati a ...