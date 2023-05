In arrivo il nuovo censimento della cardiologia italiana

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 13 maggio 2023) Ottava fotografia dei centri tricolore, redatta dai cardiologi ospedalieri dell'Anmco in collaborazione con l'Istat. Sarà presentata al Congresso Anmco di Rimini e fornirà "uno straordinario strumento per la programmazione sanitaria e la costruzione di un moderno sistema di cure" Una nuova fotografia di tutti i centri diattivi in Italia è ingrazie alla collaborazione fra Anmco, Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri, e Istat. Sarà “uno straordinario strumento per la programmazione sanitaria e la base per la costruzione di un moderno sistema di cure cardiologiche”, annuncia l’Anmco in vista del suo 54esimo Congresso nazionale in programma al Palacongressi di Rimini dal 18 al 20 maggio. ‘Anmco leadership – Storia e futuro’ è il tema del meeting 2023, anno in cui ...