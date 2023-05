Ilary Blasi sempre più infuriata | le indiscrezioni

(Di sabato 13 maggio 2023) L’attuale edizione de L’Isola dei Famosi, fin dalla messa in onda della prima puntata, è stata accompagnata da numerose polemiche. I continui ritiri e gli accesi litigi, sicuramente, non hanno aiutato a calmare le acque. Nelle ultime ore, però, è emersa un’indiscrezione riguardanteche sta facendo molto discutere. Stando ai recenti rumor, la conduttrice non sarebbe affatto contenta dei risultati raggiunti dal reality show. Questo la spingerebbe ad assumere un atteggiamento scontroso e poco collaborativo. Potrebbe interessarti: Isola dei Famosi, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Isola dei Famosi 2023,più stressata che mai: lesi trova a dover gestire diverse polemiche. Oltre ad essere ...

furiosa all' Isola dei Famosi 2023 Spunta un nuovo retroscena legato alla padrona di casa del reality ambientato in Honduras e che non manca di avere qualche piccolo problema. Nonostante ...All' Isola dei Famosi , il programma condotto da, i naufraghi continuano ad approfondire la loro conoscenza. Alcuni di loro però, hanno fin da subito messo in chiaro le loro posizioni e Marco Mazzoli è uno di questi. Nelle ultime ore, ...All' Isola dei Famosi , il programma condotto da, non mancano i battibecchi tra i naufraghi. Questa volta, Gian Maria Sainato si è sfogato contro il duo: Paolo Noise e Marco Mazzoli . L'ex modello campano non accetta le loro battute e ...

Ilary Blasi furiosa: c'entrano Totti e l'Isola dei Famosi. Intanto lei va al lago... Corriere dello Sport

"Ilary Blasi furiosa", cosa succede all'Isola dei Famosi 2023, tirato in ballo anche la storia con il compagno Bastian: il retroscena.Ilary Blasi è una delle conduttrici più belle della televisione italiana. Ma che studi ha fatto prima di debuttare nel mondo dello spettacolo Qual è il titolo di studio di Ilary Blasi La conduttrice ...