Ilary Blasi | gesto assurdo dietro le quinte | il retroscena lascia tutti senza parole

(Di sabato 13 maggio 2023)non naviga in acque tranquille. La conduttrice romana è protagonista di unemerso proprio in queste ore. Se c’è una donna che in questi anni è riuscita a spiazzanel panorama televisivo italiano, questa èdubbio. Una carriera cominciata ormai diversi anni fa, quando la donna romana era una delle letterine del programma ‘Passaparola’ condotto da Gerry Scotti. Quello è stato soltanto il primo passo che ha dato vita ad una carriera ricca di soddisfazioni e di ruoli importanti sul piccolo schermo. Abbiamo visto lacimentarsi anche alla conduzione in alcuni programmi tutt’altro che semplici da gestire. Basti pensare all’esperienza avuta alla guida del ‘Grande Fratello Vip’, oggi nelle mani di Alfonso ...

Per festeggiare i suoi sedici anni Chanel Totti , figlia dell'ex capitano della Roma , Francesco Totti e di, ha scelto un bellissimo hotel a Lugano , in Svizzera . Con lei, insieme alla mamma e il compagno Bastian Müller - Pettenpohl , c'è anche il fidanzato Cristian Babalus . Un tenero e ...Isola dei Famosi ,infuriata si sfoga dietro le quinte. Ma cosa è successo Rumors di corridoio riportano chesia parecchio arrabbiata e centrerebbe anche il suo compagno Bastian Muller. Il motivo Lo ...Un fine settimana in Svizzera per festeggiare i 16 anni di Chanel, che ha presentato Cristian Babalus in ...

Chanel Totti compie 16 anni, gli auguri di mamma Ilary e papà Francesco. Lei risponde e lancia una frecciata a leggo.it

Chanel Totti compie 16 anni. La giovane ragazza, cresciuta sotto gli occhi del pubblico, è diventata una splendida adolescente dai capelli biondi, gli occhi azzurri e uno sguardo dolcissimo. Ma il ...Ilary Blasi è furiosa. Il tutto emergerebbe dietro le quinte de "L'isola dei famosi". Anche il suo legame con Bastian Muller ne starebbe risentendo. Vediamo nello specifico cosa sta accadendo.