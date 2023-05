“Ilary Blasi furiosa” | cosa succede all’Isola | tirato in ballo anche Bastian | il retroscena

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 13 maggio 2023)dei Famosi 2023? Spunta un nuovolegato alla padrona di casa del reality ambientato in Honduras e che non manca di avere qualche piccolo problema. Nonostante sia iniziato da poche settimane, non sono mancate le uscite di scena, più o meno per motivi di salute, ma non sempre, come emerso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.