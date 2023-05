Ilary Blasi «furiosa all' Isola dei Famosi» | allarme rosso sul cast | retroscena

(Di sabato 13 maggio 2023) Emergono nuove indiscrezioni dal dietro le quinte de L'dei. Dopo la presunta diatriba tra la padrona di casa e l'opinionista Enrico Papi, Dagospia ha spifferato chesia particolarmente arrabbiata per l'andamento dell'attuale edizione del reality show e sarebbe intrattabile. La causa è da ricercare, senza ombra di dubbio, nelscelto che all'inizio sembrava promettere bene. Come i telespettatori avranno notato, non si va oltre a Marco Mazzoli e Paolo Noise durante le dirette del lunedì e le loro storie sentimentali. Di recente l'ex moglie di Totti ha avuto pure uno scontro con Alessandro Cecchi Paone; il giornalista si è rifiutato, dopo lo scioglimento degli Accopiados, di proseguire il gioco senza il suo fidanzato. Qualche giorno dopo ha deciso di abbandonare con Simone ...

Per festeggiare i suoi sedici anni Chanel Totti , figlia dell'ex capitano giallorosso e di, ha scelto un bellissimo hotel a Lugano. Con lei, insieme alla madre, che ha condiviso sui social alcuni scatti all'interno della struttura, c'era anche il nuovo fidanzato Cristian , che ...L'ultima volta che abbiamo visto il format con questa impronta è stato quando, dopo il Grande Fratello Vip condotto da, Barbara d'Urso viene scelta come conduttrice della versione Nip, ...furiosa all' Isola dei Famosi 2023 Spunta un nuovo retroscena legato alla padrona di casa del reality ambientato in Honduras e che non manca di avere qualche piccolo problema. Nonostante ...

Ilary Blasi furiosa e intrattabile dietro le quinte dell'Isola dei Famosi Ecco cosa potrebbe aver infastidito la conduttrice.La conduttrice romana sarebbe arrabbiata per l'andamento de L'Isola dei famosi: cosa sta accadendo dietro le quinte ...