Il Volley Bergamo 1991 verso Treviglio | nuova casa per la stagione 2023 24

Leggi su bergamonews

(Di sabato 13 maggio 2023). Restano ancora diversi nodi da sciogliere, ma sembra che la strada sia sempre più tracciata: la ricerca delladel, forzato a dire addio al Pala Intred che a partire dall’estate inizierà la trasformazione per diventare laGamec, potrebbe presto arrivare ad una svolta, in direzione. Sarebbe infatti il PalaFacchetti l’opzione principale che è in questo momento al vaglio per quanto riguarda la prossima, in attesa di poter tornare ae iniziare a giocare nel nuovo palazzetto che sarà edificato sull’area dove sorge l’attuale PalaCreberg — struttura che dovrebbe essere pronto per la2024/25, secondo il cronoprogramma presentato ...