Il Riccardo III di Shakespeare in scena al Quirino con Pierobon e Kustermann

(Di sabato 13 maggio 2023) IlIII di Williamva inal Teatrocon Paolonel ruolo del protagonista, per la regia di Kriszta Székely: nel cast anche ManuelaVa ina Roma, al Teatro, dal 16 al 21 maggio,III di William, per la regia di Kriszta Székely. Per questo allestimento ha realizzato l’adattamento del testo il drammaturgo Ármin Szabó-Székely; la traduzione è a cura di Tamara Török. Lo spettacolo è interpretato da Paolo(nel ruolo di), Matteo Alì, Stefano Guerrieri, Manuela, Lisa Lendaro, Nicola Lorusso, Alberto Boubakar Malanchino, Elisabetta Mazzullo, Nicola Pannelli, Marta ...

...scelto come sala prove dell'Orchestra Giovanile "Luigi Cherubini" diretta dal MaestroMuti,... Fu costruito nel 1671 su progetto di Antonio Vasconi per ordine di Ferrante, duca di Guastalla.Casa Italia sarà ospitata a Pré Catelan, padiglione in stile Napoleoneimmerso nel parco più ... Artisti comePrevidi, Julie Polidoro, Fabio Viale, Marinella Senatore, Patrick Tuttofuoco, ...... Florence Welch, il successo e altre catastrofi Il dramma diFaggin, l'esperto: "È una ... dal 3 al 9 maggio di Antonio Capitani Incoronazione di Carlo, ecco il dress code della cerimonia ...

Il Riccardo III di Shakespeare in scena al Quirino con Pierobon e ... Spettacolo.eu

Riccardo III da sempre affascina per la sua dimensione violenta, manipolatoria e solitaria; il duca di Gloucester è senza dubbio uno dei cattivi più iconici ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...