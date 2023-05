IlMartín García García, lunedì (15 maggio) in concerto a Milano per le Serate Musicali, è un fuoriclasse che avanza a suon di talento: puro. Non fa uso del marketing d'Oriente fatto di ......Goethe! In tutti questi anni ha illuminato il campo e nel momento in cui si è compiuto il, ... Ilde prati, suona fili d'erba mentre scalpita per entrare alle giostre. L'uomo in più, la ...Si viaggia dalla chitarra fusion del giovaneMatteo Mancuso al cantautorato rock - folk - ... Finito il concerto, Noa vuole andare nei camerini a complimentarsi col bravo, gli bacia ...

Il pianista prodigio: "Il più grande maestro è mio padre minatore" ilGiornale.it

Il pianista Martín García García, lunedì (15 maggio) in concerto a Milano per le Serate Musicali, è un fuoriclasse che avanza a suon di talento: puro. Non fa uso del marketing d'Oriente fatto di ...È senza dubbio la sconosciuta della famiglia Mozart ma ne è forse la pianista la più virtuosa, Maria Anna Mozart. Sorella maggiore di Wolfgang Amadeus è - anche - l’emblema del divario di genere nella ...