Il pensiero di Noel Gallagher sulla Brexit | “Non funziona più niente” | cos’ha detto

Leggi su optimagazine

(Di sabato 13 maggio 2023) Quale fossero le posizioni diera già chiaro nel 2019, quando al Manchester Evening News aveva invitato i contrari a lasciare il Paese. Certamente l’ex chitarrista degli Oasis lo avevaa modo suo: “Non vi piace il risultato del referendum? Andare in Corea del Nord”. Per queste affermazioni fu criticato, con alcuni che lo accusarono addirittura di sostenere l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Oggi, nel 2023,dimostra che non è così. Lo fa, il piccolo dei, in un’intervista per The Big Issue durante la quale propone una chiara fotografia della situazione socio-politica del Paese. La, ricordiamolo, è stato quel processo di uscita del Regno Unito dall’Unione ...