Il Papa e Zelensky | un faccia a faccia di quaranta minuti | “Urgono gesti di umanità”

Il presidente ucraino, Volodymyr, è arrivato nel pomeriggio in Vaticano dove è previsto l'incontro con Francesco. sarà ricevuto dal pontefice non nel Palazzo Apostolico ma nella cosiddetta Auletta adiacente all'Aula Paolo VI. Il Papa dona a scultura con ramoscello della pace Francesco ha donato al presidente ucraino Volodymyr una piccola scultura che rappresenta un ramoscello ...

Il presidente ucraino è stato accolto nell'Auletta Paolo VI. "È un grande onore", ha detto Zelensky. È durato 40 minuti l'incontro in Vaticano tra il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e papa Fra ...I massimi onori sono stati tributati al presidente ucraino Volodymyr Zelensky in visita ufficiale a Roma, il che non ha mancato di provocare la prevedibile, ma ancora non ufficialmente espressa, irrit ...