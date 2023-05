Il Papa e Zelensky | un faccia a faccia di quaranta minuti | “Un onore vederlo ma il piano di pace deve essere il nostro” Il regalo | un ramoscello d' ulivo

al: non può esserci uguaglianza con i russi "Incontro conFrancesco. Sono grato per la sua personale attenzione alla tragedia di milioni di ucraini. Ho anche sottolineato decine di ...Su questo, grande attenzione (e anche speranza) viene riposta nell'incontro con il: è probabile - ma su questo niente trapela - che Meloni enel loro faccia a faccia abbiano parlato ...Nelle altre foto i doni diFrancesco e quello del Pontefice al presidente ucraino

Il Papa a Zelensky: servono gesti di umanità. Meloni: «Scommettiamo su vittoria Ucraina». ... Il Sole 24 ORE

ROMA – Questa mattina Roma si è svegliata bagnata dalla pioggia e blindata dalle forze dell’ordine per la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, atterrato all’aeroporto di Ciampino a bordo ...Sorrisi e strette di mano. L’incontro in Vaticano tra Papa Francesco e il presidente dell’Ucraina Zelensky avviene in una sala dietro Casa Santa Marta, dunque non nel Palazzo Apostolico, ma comunque h ...