Il Papa a Zelensky | necessità urgente di gesti di umanità Meloni | «Scommettiamo sulla vittoria dell’Ucraina» Mattarella | «Pienamente al vostro fianco»

(Di sabato 13 maggio 2023) Il presidente ucraino in visita in una Roma blindata a più di un anno dall'inizio del conflitto in Ucraina. Prima l’incontro con il capo dello Stato. Poi quello con la premier. Nel pomeriggio il faccia a faccia con il

si recherà in Vaticano per incontrareFrancesco e siamo molto contenti di questa iniziativa. Conosciamo e apprezziamo la vicinanza, la solidarietà e il profondo affetto del Santo Padre ...Il presidente ucraino, Volodymyr, è arrivato nel pomeriggio in Vaticano dove è previsto l'incontro conFrancesco.sarà ricevuto dal pontefice non nel Palazzo Apostolico ma nella cosiddetta Auletta adiacente all'Aula Paolo VI.E' terminato l'incontro traFrancesco e il presidente ucraino Volodymyr, durato circa 40 minuti. Ilha donato un'opera in bronzo raffigurante un ramoscello d'olivo, simbolo di pace, oltre al Messaggio per la Pace di quest'anno, il Documento sulla ...

Zelensky a Roma vede il Papa, Mattarella e Meloni Agenzia ANSA

Il presidente ucraino è stato accolto nell'Auletta Paolo VI. "È un grande onore", ha detto Zelensky. È durato 40 minuti l'incontro in Vaticano tra il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e papa Fra ...I massimi onori sono stati tributati al presidente ucraino Volodymyr Zelensky in visita ufficiale a Roma, il che non ha mancato di provocare la prevedibile, ma ancora non ufficialmente espressa, irrit ...