Il Napoli riscatterà Simeone e riflette su Gollini Gazzetta

(Di sabato 13 maggio 2023) Il campionato sta per volgere al termine e a Castel Volturno si programma già la prossima stagione. Ieri sera l’incontro tra il presidente del, Aurelio De Laurentiis, e l’allenatore, Luciano Spalletti. Il tecnico, oltre ha un riconoscimento di quanto fatto a, ha voluto garanzie sul progetto tecnico. Progetto del quale quest’anno hanno fatto parte anche giocatori in prestito di un certo calibro.pone l’attenzione proprio su di loro. Sono Raspadori,, Ndombele e altri. “Per Giovanniil club azzurro comunque si terrà l’attaccante sudamericano, il primo argentino a vincere uno scudetto adopo Maradona. Il prestito oneroso di(3 milioni) prevede un riscatto obbligatorio del club azzurro a due ...

In attesa di trattare col Tigre, che lodal Boca Juniors per 2 milioni di euro riservando il 50% sulla futura rivendita. La voglia di Italia è forte (piace pure ae Roma), ma è ...... ma prima di iniziare una vera e propria trattativa con il Tigre (cheil giocatore del ... CHE CONCORRENZA - L'Inter è forte su Retegui, ma non è il solo club italiano interessato:e ...Martedì, prima della sfida dei rossoneri con il, il ds dei campani Morgan De Sanctis avrebbe ... L'attaccante senegalese è in prestito dal Villarreal, ma la Salenritana loper 12 ...